На юге Китая запустили пробное производство автомобилей с летающим модулем

Массовое производство и поставки запланированы на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Китайская компания XPeng Aridge (ранее известная как AeroHT) начала пробное производство на заводе по сборке автомобилей с летающим модулем - Land Aircraft Carrier (LAC). В заявлении производителя говорится, что первое транспортное средство уже сошло с конвейера.

Завод площадью 120 тыс. квадратных метров расположен в районе Хуанпу города Гуанчжоу, административного центра южной провинции КНР Гуандун. Здесь планируется ежегодно производить до 10 тыс. летательных модулей в год, но на начальном этапе объем производства составит 5 тыс. единиц. При полной загрузке производственная линия может выпускать один летательный аппарат каждые 30 минут. Массовое производство и поставки запланированы на 2026 год.

LAC представляет собой шестиколесный электрофургон, летающий модуль расположен в задней части кузова. Он оснащен шестью винтами и отделяется от LAC с помощью приложения на смартфоне. Основная конструкция фюзеляжа и лопасти изготовлены из прочного и легкого углепластика. Автомобиль выступает в качестве зарядной станции для летающего модуля.