Мишустин: РФ и КНР нужно продолжать создавать условия для взаимных инвестиций

Премьер-министр РФ также подчеркнул необходимость поддержки совместных проектов России и Китая

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай должны продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", - сказал он.

Мишустин проинформировал председателя КНР, что по линии правительств со своим коллегой Ли Цяном, премьером Государственного совета, они обеспечивают слаженную работу по выполнению решений, принятых на высшем уровне. "Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", - рассказал Мишустин.

Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию. "Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", - заметил российский премьер. Он отметил успешное проведение перекрестных Годов культуры. Он высказал убежденность в том, что предстоящие мероприятия в рамках перекрестных Годов образования будут насыщенными и интересными.