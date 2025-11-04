Россия и КНР намерены продолжать развивать сотрудничество в энергетике

Стороны также планируют совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, указано в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин будут углублять сотрудничество в энергетике, в том числе в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство," - говорится в документе.

Они намерены совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать всеобщей доступности надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу.

"В этих целях [стороны] договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов", - указано в коммюнике.