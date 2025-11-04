Сенатор Епишин: ключевую ставку могут снизить до 10% к началу 2027 года

Это произойдет, если инфляция достигнет уровня 4-5%, отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ключевая ставка может быть снижена Центральным банком до 10% к началу 2027 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

"Если прогноз по инфляции будет чуть пессимистичный, но оправдается, что мы выходим на 4-5%, то <...> вполне реально, что на 10% выйдем. В данном случае я оптимист. <...> Я считаю, что к началу 2027 года [ключевая ставка будет понижение до 10%]", - сказал он.

У российских потребителей разные кредитные портфели, и труднее всего, как считает Епишин, приходится тем, кто до резкого повышения ставки делал крупные инвестпроекты, и ЦБ это понимает. "При высокой ставке у них <...> запаса прочности [может не хватить], потому что расчеты по ставкам были другие. <...> Это тоже фактор, который, наверное, учитывает ЦБ", - объяснил он.