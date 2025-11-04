Россия и Китай договорились наращивать грузопоток по Севморпути

О планах на сотрудничество по вопросам Арктики говорится в совместном коммюнике, которое подписали главы правительств РФ и КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по вопросам Арктики, включая увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна.

Стороны договорились "развивать сотрудничество по вопросам Арктики", в том числе "в целях повышения безопасности судоходства в высоких широтах, создания полярных судов и технологий, подготовки кадров, увеличения грузопотока по Северному морскому пути

и укрепления его конкурентоспособности по сравнению с другими международными морскими маршрутами".