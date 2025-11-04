РФ и КНР договорились наращивать потенциал научно-технического взаимодействия

Дорожную карту сотрудничества в области науки, технологий и инноваций планируется в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились продолжать наращивать потенциал двухстороннего научно-технического взаимодействия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны договорились продолжать наращивать потенциал научно-технического взаимодействия, в том числе в сфере фундаментальных исследований. Разработать Дорожную карту сотрудничества России и Китая в области науки, технологий и инноваций на 2026-2030 годы", - говорится в документе.

Стороны также условились поддерживать обмены между учеными и научными учреждениями двух стран, укреплять профильное сотрудничество в рамках таких многосторонних механизмов, как БРИКС и ШОС, расширять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности.