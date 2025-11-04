РФ и КНР поддержат прогресс в области расчетов в национальных валютах

Стороны также намерены поддерживать сотрудничество между кредитно-рейтинговыми агентствами

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин намереваются сохранять темпы сотрудничества по расчетам в национальных валютах и укреплять взаимодействие в финансовой сфере. Об этом говорится в коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Стороны будут "сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах" и "уверенно продвигать практическое сотрудничество России и Китая в банковской сфере и на рынках капитала с целью полноценного обслуживания устойчивого и здорового развития экономик и рынков капитала двух стран", отмечается в документе. Кроме того, РФ и КНР намерены поддерживать сотрудничество между кредитными рейтинговыми агентствами двух стран.

Также стороны планируют раскрывать роль имеющихся механизмов сотрудничества в области финансов для усиления координации по макроэкономической политике, углубления сотрудничества в области таможенных пошлин, налогообложения и финансов, а также продвижения кооперации в финансовой сфере в многосторонних и двустороннем форматах. Москва и Пекин намерены "содействовать реформам и модернизации системы управления мировой экономикой", указано в коммюнике.