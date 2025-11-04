РФ и КНР выступили против конфискации и блокировки суверенных активов

Любое использование активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, отмечается в совместном коммюнике стран

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин считают недопустимой конфискацию и блокировку суверенных государственных активов. Об этом говорится в коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны убеждены в необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности, - отмечается в документе. - Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему".