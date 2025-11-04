Россия и КНР договорились сотрудничать в области ИИ

Москва и Пекин также намерены учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, сказано в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились укрепить сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках совместной рабочей группы. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны договорились в рамках рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта подкомиссии по связям и информационным технологиям российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в качестве аналитического консультативного механизма, обеспечивающего подготовку конкретных предложений, технических рекомендаций и практических решений по реализации сотрудничества в части этического управления ИИ, стандартизации и промышленного применения ИИ", - говорится в документе.

Стороны условились "поддерживать взаимовыгодное сотрудничество по подготовке кадров, проектным инвестициям и созданию инфраструктуры в области ИИ", а также "на основе уважения государственного суверенитета развивать механизмы диалогового партнерства, укреплять координацию по вопросам стратегий развития, правилам управления и техническим стандартам, развивать безопасные и доверенные системы ИИ".

РФ и КНР выразили готовность к совместной работе над китайской инициативой учреждения Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

​​​​​​ИИ в сфере медицины

Москва и Пекин также договорились расширять сотрудничество в сфере медицинских инноваций, в том числе в части применения искусственного интеллекта.

"Укреплять кооперацию в области медицинской науки и инноваций, включая телемедицину и применение технологий искусственного интеллекта", - указано в числе договоренностей.

Страны в том числе намерены углублять взаимодействие в сфере здравоохранения. Они будут поощрять совместную работу российских и китайских специалистов в борьбе с инфекциями и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии, психиатрии и других областях. Планируется развивать сотрудничество в надзоре за обращением лекарств.

"На международных площадках, в частности ВОЗ, активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию "Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод", совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям", - указано в коммюнике.

Продолжится укрепление контактов в области спорта, в том числе его традиционных видах. Стороны договорились уделять особое внимание подготовке резерва для спорта высших достижений, продолжать проведение российско-китайских молодежных игр, совместных тренировок и дружеских состязаний.