На Дальнем Востоке создадут экспериментальную зону сотрудничества с Китаем в АПК

Для ее организации будут использовать специальный преференциальный режим ТОР

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин договорились создать на Дальнем Востоке экспериментально-демонстрационную зону российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

"Реализовать проект создания на Дальнем Востоке России экспериментально-демонстрационной зоны российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, используя преференциальный режим российских международных территорий опережающего развития", - говорится в документе.

РФ и КНР в целом намерены развивать приграничное и межрегиональное сотрудничество, отмечая его особое значение. Оно будет расширяться в разрезе географии, задействованных отраслей и масштабов взаимодействия.