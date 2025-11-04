В Госсовете отметили важность применения гибридных энергокомплексов

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул, что для изолированных энергосистем необходимо усиливать работу по модернизации энергокомплексов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гибридные энергокомплексы тепла и электричества необходимо применять для изолированных энергосистем Дальнего Востока и Арктики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Для изолированных энергосистем необходимо разрабатывать гибридные комплексы, которые будут генерировать тепло и электричество. Это единственный способ снизить рост цен на электроэнергию, так как сейчас стоимость киловатт-часа в изолированных мегасистемах Арктики значительно превышает норму. Например, для бюджетных учреждений она составляет 90 рублей за киловатт", - сказал Николаев.

Кроме того, Николаев отметил, что для изолированных энергосистем необходимо максимально усиливать работу по модернизации энергокомплексов. Например, создавать солнечные электростанции совместно с дизельными.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что внедрение автоматизированных гибридных энергетических комплексов (АГЭК) может стать одним из решений проблем энергоснабжения изолированных и удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики. По его словам, в рамках механизма поддержки инвестпроектов для резидентов Арктической зоны РФ построено шесть подобных энергокомплексов, они работают в населенных пунктах Якутии.