В ДФО количество совместных инвестпроектов РФ и КНР увеличилось в 12 раз

Проекты реализуются в сферах сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, а также логистики

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября. /ТАСС/. Количество совместных инвестиционных проектов России и Китая на Дальнем Востоке увеличилось в 12 раз. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Если говорить о тех проектах, которые реализуются сейчас, то их достаточно много. Количество инвестиционных проектов за время нашей общей работы увеличилось в 12 раз", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Трутнев отметил, что совместные российско-китайские проекты реализуются в сферах сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, а также логистики.

Ранее Трутнев сообщал, что за 10 лет в экономику Дальнего Востока вложено 20 трлн рублей. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос почти в четыре раза - с 1 трлн рублей до 3,9 трлн рублей. В проекты с государственной поддержкой инвестированы 5,1 трлн рублей - это 25% от общего объема инвестиций Дальнего Востока за 10 лет.