Силуанов: РФ и КНР накопили в отношениях значительный запас прочности

Российский министр финансов отметил, что экономические системы двух стран доказали свою устойчивость и под давлением Запада

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Китая накопили значительный запас прочности и задел для будущего развития. Об этом заявил 4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии 11-го Российско-китайского финансового диалога в Пекине.

"За прошедшие годы российско-китайские взаимоотношения накопили значительный запас прочности и существенный задел для будущего развития. Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе финансовой", - сказал министр.

По его словам, экономические системы двух стран доказали свою устойчивость и под давлением Запада. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада и попытки удержать лидерство путем санкций продемонстрировали свою неэффективность. Рост долга, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире и негативно влияют на экономики стран, которые вводят ограничения. При этом наши экономические и финансовые системы доказали свою устойчивость", - заявил Силуанов, добавив, что сейчас стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество.

С китайской стороны в диалоге принял участие министр финансов КНР Лань Фоань.