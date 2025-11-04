Путин разрешил ВСК купить долю John Crane в "ДКИ компрессорное оборудование"
Редакция сайта ТАСС
10:00
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим распоряжением дал разрешение на покупку 50% акций в ООО "ДКИ компрессорное оборудование" российской группе компаний "ВСК - высокотехнологичные системы и компоненты". Доля принадлежала подразделению британской группы John Crane - John Crane UK Ltd.
Решение принято в соответствии с указом "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".