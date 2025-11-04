Путин поручил законодательно закрепить понятие агломерации

Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве единое понятие "агломерация". Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Задача поставлена правительству РФ совместно с Госдумой. Также они должны определить "механизмы взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций".

Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года.