Путин поручил обеспечить создание не менее 10 технопарков в ДФО и Арктике

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание к 2030 году в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ не менее 10 промышленных, техно- и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса, работающего по направлениям национальных технологических приоритетов. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить создание к 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 февраля 2026 года.