Правительство и ВЭБ.РФ обеспечат участие инвесторов в создании социнфраструктуры

Ответственными являются премьер-министр Михаил Мишустин и председатель корпорации Игорь Шувалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и госкорпорации ВЭБ.РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров (инвесторов) в создании объектов социальной инфраструктуры, говорится в перечне документов по итогам Восточного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров (инвесторов) в создании объектов социальной инфраструктуры, предусматривающего возмещение затрат на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры за счет налоговых льгот и вычетов, в том числе за счет средств федерального бюджета, рассмотрев вопрос о расширении в указанных целях применения механизмов инвестиционных налоговых вычетов, государственно-частного и муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия", - говорится в документе.

Ответственными являются премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Доклад об исполнении поручения необходимо предоставить до 1 декабря 2025 года, далее - один раз в полгода.