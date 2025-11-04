Путин поручил расширить деятельность "Восхода" для обеспечения техлидерства

Венчурный фонд "Восход" был создан в 2021 году для развития стартапов на Дальнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при содействии ХК "Интеррос" подготовить и представить предложения по расширению деятельности венчурного фонда "Восход", в том числе в части участия фонда в проектах, направленных на обеспечение технологического лидерства России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить при содействии общества с ограниченной ответственностью ХК "Интеррос" и представить предложения по расширению деятельности венчурного фонда "Восход", в том числе в части, касающейся его участия в реализации проектов, направленных на обеспечение технологического лидерства Российской Федерации", - сказано в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 15 декабря 2025 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Венчурный фонд "Восход" был создан в 2021 году для развития стартапов на Дальнем Востоке.