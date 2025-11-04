Из Литвы в Белоруссию за 10 месяцев рейсовые автобусы перевезли 880 тыс. человек

За 2023 год на этом виде транспорта из балтийской республики в белорусскую перевезли 650 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Из Литвы в Белоруссию на рейсовых автобусах съездили около 880 тыс. человек за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщила служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики.

По ее информации, в 2023 году на автобусах в Белоруссию из Литвы перевезли 650 тыс. человек.

Движение автобусов приостановлено после того, как на прошлой неделе Литва приняла решение на месяц полностью закрыть автомобильную границу с соседней страной. Граждане Белоруссии, у которых есть вид на жительство в Литве, в балтийскую республику въехать могут. В обратном направлении движение закрыто.