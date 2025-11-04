Глава Таджикистана отметил значимость инвестиций Катара для гидроэнергетики страны

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Инвестиции Катара имеют важное значение для реализации гидроэнергетических проектов в Таджикистане. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе, где проходит Всемирный саммит по социальному развитию.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи Рахмон отметил важную роль, которую катарские инвестиции играют в реализации гидроэнергетических проектов Таджикистана и в производстве энергии из возобновляемых источников. Собеседники уделили особое внимание расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых, а также сельском хозяйстве, говорится в сообщении. Стороны также обсудили укрепление взаимодействия по вопросам трудовой миграции, культуры, науки, образования и туризма.

Катар является инвестором самой большой мечети в Таджикистане, ее открытие в Душанбе состоялось в июне 2023 года с участием Рахмона и шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который находился в Таджикистане с государственным визитом. Тогда стороны подписали 15 новых документов, в том числе об отмене виз для граждан с дипломатическими и служебными паспортами, о сотрудничестве в торговле, сельском хозяйстве, строительстве, религии, туризме, молодежной политике и военной сфере. В этом году на полях IV Международного инвестиционного форума в Ташкенте Таджикистан и Катар договорились о реализации 14 инвестиционных проектов, в том числе по таким направлениям, как возобновляемая энергия, промышленность и туризм. Кроме того, в августе 2025 года Катарский фонд развития выделил льготный кредит в $50 млн для реализации проекта по строительству крупнейшей в регионе гидроэлектростанции "Рогун" в Таджикистане.