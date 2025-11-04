Казахстан и США обсудили транспортировку нефти через КТК

Стороны уделили особое внимание вопросу обеспечения стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума как основного экспортного маршрута

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил с министром внутренних дел, председателем Совета по энергетическому доминированию США Дагом Бёргумом вопросы реализации совместных проектов, а также обеспечение стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

"Стороны обсудили ход реализации крупных совместных проектов и планы по дальнейшему освоению месторождений. Особое внимание было уделено вопросам транспортировки нефти, в частности обеспечению стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута", - отметили в пресс-службе после встречи, состоявшейся на полях международного энергетического форума ADIPEC-2025 в ОАЭ.

Аккенженов напомнил, что американские компании являются ключевыми партнерами в таких флагманских проектах в Казахстане, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

"Проекты, реализуемые в Казахстане, являются ключевыми активами в глобальных портфелях наших американских партнеров. Их масштаб подчеркивает стратегическую важность Казахстана для обеспечения мировой энергетической стабильности и является показателем успешного и взаимовыгодного сотрудничества", - приводит пресс-служба слова Аккенженова.

В 2025 году украинская сторона неоднократно атаковала объекты КТК используя БПЛА. В МИД Казахстана сообщали, что Астана доводила до Киева озабоченность по поводу этих атак.

КТК - крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.