Forbes: создатель Labubu вошел в десятку самых богатых китайских миллиардеров

Состояние Ван Нина оценивается в $22,3 млрд

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mahesh Kumar A.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Создатель сети магазинов Pop Mart, известный по коллекционным игрушкам Labubu, Ван Нин вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Лидерами списка стали основатель ByteDance (владелец TikTok) Чжан Имин с состоянием $65,5 млрд, глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($58,7 млрд) и руководитель Tencent (разработчик WeChat) Ма Хуатэн ($52,2 млрд).

В десятку также вошли глава Xiaomi Лэй Цзюнь ($46,2 млрд), глава компании-разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин ($42,4 млрд), создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владельца интернет-магазина Temu Колин Хуан ($37,9 млрд), основатель компании-производителя бытовой техники Midea Group Хэ Сянцзянь ($27,9 млрд), создатель Alibaba Group Джек Ма ($25,7 млрд) и глава автопроизводителя BYD Ван Чуаньфу ($24,5 млрд).

Замыкает десятку самых богатых миллиардеров Китая создатель игрушек Labubu Ван Нин.