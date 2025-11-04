Решетников: турпоток между Россией и Китаем в 2025 году вырастет на 30%

Показатель составит 3,5 млн поездок, подчеркнул министр экономического развития РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2025 года вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом и составит 3,5 млн поездок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

"Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году - вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - говорится в сообщении.

Для достижения этих показателей Россия активно развивает инфраструктуру и создает комфортную среду, ориентированную на предпочтения китайских туристов. Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта China Friendly, рассказали в министерстве.