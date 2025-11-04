NLNG: США и Катар займут 55% мирового рынка СПГ к 2035 году

Глава Nigeria LNG Филипп Мшелбила отметил, что эти страны получили преимущество, поскольку у них была возможность заполнить пробел из-за снижения доли трубопроводного газа в Европе

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. США и Катар займут около 55% мирового рынка СПГ к 2035 году, но важна диверсификация поставок и на рынке уже появляются новые игроки. Об этом заявил глава Nigeria LNG, следующий генсек ФСЭГ (вступит в должность с января 2026 года) Филипп Мшелбила в ходе ADIPEC.

Он отметил, что США и Катар получили преимущество на рынках, поскольку у них была возможность заполнить пробел из-за снижения доли трубопроводного газа в Европе.

"Я думаю, что одна из целей, которую преследуют покупатели, и это мы видим на рынке, - это диверсификация. Было приложено много усилий, чтобы отказаться от российского газа в Европе, и в основном именно США и Катар заполнили эту нишу, обеспечив такую диверсификацию. Сейчас мы видим, что с текущего момента до 2035 года на эти две страны - США и Катар - будет приходиться около 55% мировых поставок СПГ", - сказал он.

При этом глава NLNG отметил, что последние события и рост цен стимулировали дополнительное производство газа, поэтому на рынке появляются новые игроки.