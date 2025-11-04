Bild: в ФРГ отменяют рождественские ярмарки по соображениям экономии

Расходы на установление заграждений и оплату охраны в стране из-за высокой террористической угрозы в последнее время значительно выросли

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Некоторые немецкие города отменяют традиционные рождественские ярмарки по экономическим соображениям. Об этом пишет газета Bild.

В числе таких городов западногерманский Оверат (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там для многих жителей стало традицией посещать рождественский рынок у церкви Святой Вальбурги. Однако обеспечение мер безопасности из-за высокой террористической угрозы потребовало привлечения дополнительных средств, а их у организатора ярмарки - Ассоциации маркетинга Оверата - попросту нет.

Как отмечает Bild, без концепции безопасности рынок не может работать. При этом расходы на установление заграждений и оплату охраны в последнее время значительно выросли: за полтора года ассоциация потратила на эти цели около €17,5 тыс. Администрация города отказалась покрывать траты на меры безопасности, так что ярмарка не будет проводиться, сообщает газета.

В другом городе - Керпене - ярмарку из соображений экономии пришлось переименовать. Теперь она официально называется "Рынок наслаждений перед Рождеством". Объединение AGK, которое организовывает мероприятие, обосновало свое решение недостаточной финансовой поддержкой со стороны городских властей. Кроме того, новое название позволит обойти строгие требования, которые предъявляются к организации рождественских ярмарок. Теперь сократится площадь мероприятия, в связи с чем потребуется меньше персонала для охраны, информирует Bild.

По данным газеты, рождественские ярмарки отменят и в ряде других населенных пунктов ФРГ. В частности, в гамбургском районе Ральштедт рынок также не будет работать, в том числе из-за сокращения выручки.

Ранее обер-бургомистры (мэры) административных центров 13 из 16 федеральных земель ФРГ (за исключением городов-земель - Берлина, Бремена и Гамбурга) в совместном письме предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе финансового коллапса немецких городов, районов и общин. Они отметили, что "разрыв между муниципальными доходами и расходами становится все больше".