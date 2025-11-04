Муниципалитеты смогут участвовать в возмещении затрат инвесторов в рамках СЗПК

Правительство России будет устанавливать общие требования к этому

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому органы местного самоуправления смогут участвовать в возмещении затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК). Кроме того, правительство России будет устанавливать общие требования к порядку возмещения таких затрат.

Согласно действующему законодательству, кабмин может устанавливать требования к порядку возмещения регионами затрат в рамках СЗПК. Закон наделяет правительство правом устанавливать общие требования к порядку возмещения данных затрат не только регионами, но и органами местного самоуправления.

Также кабмин сможет устанавливать размер платы за проведение технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных (построенных) либо реконструированных в рамках инвестпроекта, а также порядка взимания этой платы; уточняется перечень условий, которые должны включаться в СЗПК; уточняются случаи, при которых разрешается изменять условия таких соглашений.

Организациям, реализующим инвестпроекты на основании СЗПК, будет оказана государственная поддержка в форме возмещения затрат или предоставления налогового вычета на создание, реконструкцию или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта.

Нововведения упрощают внесение изменений в СЗПК, в том числе в части корректировки характеристик создаваемых объектов на основании не только проектной документации, но и разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, в пределах допустимых отклонений в размере 10%.

Кроме того, устанавливается возможность предоставления субсидии организациям с долей прямого или косвенного иностранного участия более 25% в случае, если это предусмотрено федеральными законами или отдельными решениями правительства РФ.