Эксперт Стиглиц: пошлины не помогут Трампу вернуть рабочие места в США

Лауреат Нобелевской премии связывает это с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не удастся вытянутыми из других государств и иностранных компаний обещаниями по инвестированию в страну обратить вспять деиндустриализацию и вернуть в США рабочие места. Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

"Даже если производство частично вернется в США, это не решило бы проблему деиндустриализации и не помогло бы людям, которые остались без работы", - сказал он в ответ на вопрос швейцарской газеты Le Temps о возможности создания рабочих мест в следующем году в результате обещаний многих стран и компаний по инвестированию в США.

По оценкам Стиглица, у США нет "никаких перспектив вернуть утраченные рабочие места". Экономист связывает это с низким уровнем занятости в производственном секторе, характерным для современной экономики в целом. По его словам, в США этот показатель уже составляет менее 8% или 9%. "Он не будет расти, и даже если бы он значительно вырос, например на 25%, в производственном секторе были бы лишь 10% или 11% рабочих мест", - пояснил он.

Стиглиц подчеркнул, что "современное производство осуществляется роботами". По его словам, на заводе в Китае он стал свидетелем того, как с помощью роботов "2 тыс. рабочих могут производить 1 тыс. автомобилей в день". Эксперт считает, что со временем и в услугах этих сотрудников перестанут нуждаться. "Трамп живет в середине XX века. Мы только что завершили первую четверть XXI века", - резюмировал эксперт.

Джозеф Стиглиц - американский экономист. Он исследовал и описал роль асимметричной информации (неравномерное распределение информации об объекте торговли между торговыми сторонами) в механизмах развития различных рыночных явлений. В 1995-1997 года занимал пост председателя Совета экономических консультантов при президенте США. В 2001 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике вместе с Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом.