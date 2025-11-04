Рабочая группа ХДС предложила запретить импорт в ЕС стали и алюминия из РФ

План подготовлен в преддверии так называемого сталелитейного саммита, который пройдет 6 ноября в Ведомстве федерального канцлера ФРГ

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Рабочее крыло входящего в правящую коалицию консервативного блока ХДС/ХСС (СDA) представило план из пяти пунктов по выводу из кризиса сталелитейной промышленности ФРГ, который, среди прочего, подразумевает полное прекращение поставок в страны ЕС стали и алюминия из России.

План подготовлен в преддверии так называемого сталелитейного саммита, который пройдет 6 ноября в Ведомстве федерального канцлера ФРГ. Во встрече примут участие политики, руководители крупных компаний, представители отраслевых объединений. На саммите, как ожидается, будут обсуждаться вопросы поддержки сталелитейной отрасли и ее вывода из кризиса.

Глава CDA, депутат Европарламента Деннис Радтке представил план из пяти пунктов, описывающий, что необходимо сделать сейчас для сохранения сталелитейной промышленности в Германии. В документе, опубликованном CDA, требуется "устранить лазейки в санкциях на импорт стали из России и полностью запретить импорт российского алюминия". Кроме того, наряду с другими мерами, Радтке считает необходимым введение импортных пошлин на сталь из Китая.

3 ноября вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль потребовал полностью запретить импорт стали из России в страны Евросоюза. По его утверждению, "стальные слябы, которые производятся в России и перерабатываются в ЕС, по-прежнему исключены из санкций". При этом Клингбайль призвал проявить "больше европейского патриотизма" в вопросе развития сталелитейной отрасли ЕС.

Сталелитейная промышленность ФРГ, как и химпром, переживает далеко не лучшие времена, в том числе из-за ввозных пошлин США.