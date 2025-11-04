В Армении сообщили о доставке пшеницы из РФ в республику через Азербайджан

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее сообщил, что РЖД с коллегами из региона решают вопросы по организации транзита российских товаров

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Пшеница из РФ доставляется в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана. Об этом сообщил министр экономики Геворг Папоян.

"Дорогие соотечественники, у меня есть еще одна хорошая новость по вопросу разблокировки. В данный момент российская пшеница доставляется из России в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана",- написал Папоян на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Папоян также добавил, что пшеница казахстанского происхождения уже в пути и в ближайшие дни прибудет в Армению также через территорию Азербайджана.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "Российские железные дороги" с коллегами из региона решают вопросы по организации транзита российских товаров в Армению через территорию Азербайджана.

Заявление было сделано после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, добавив, что в рамках этого шага зерно из Казахстана будет доставлено в Армению через территорию Азербайджана.