The Times: Киев сможет получить менее половины средств от продажи "Челси"

Клубом владел подпавший под британские санкции бизнесмен Роман Абрамович

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Украина может получить не всю сумму, а менее половины от продажи английского футбольного клуба "Челси". Ранее им владел подпавший под санкции Великобритании бизнесмен Роман Абрамович. Об этом пишет газета The Times.

Абрамовича внесли в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после этого его активы в Великобритании заморозили. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,5 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд должно было быть выплачено за клуб, еще £1,75 млрд - вложено в развитие.

25 мая 2022 года правительство Великобритании выдало лицензию, которая позволила Абрамовичу продать команду. Условием выдачи документа было то, что предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. При продаже "Челси" Абрамович указывал, что направит "все чистые доходы" от продажи в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине.

Как отметила The Times, их размер может составить £923 млн вместо £2,35 млрд, как предполагалось до этого. Это связано с тем, что бизнесмен отказался списывать кредиты в размере £1,5 млрд, предоставленные компании Fordstam, на которую был зарегистрирован клуб. В опубликованном в октябре финансовом отчете Fordstam, проанализированном The Times, говорится, что компания должна £1,4 млрд зарегистрированной на острове Джерси фирме Camberley International Investments Limited, которой владеет Абрамович. Таким образом, более половины средств от продажи клуба уйдет на погашение долга.

На кого потратить

Еженедельная газета The Mail on Sunday ранее сообщила со ссылкой на источники, что бизнесмен настаивает на том, чтобы средства от продажи клуба достались как украинцам, так и россиянам, пострадавшим от военных действий. Издание подчеркивало, что передача средств, по всей видимости, невозможна без разрешения со стороны Абрамовича.

При этом британские власти - как находившиеся у власти консерваторы, так и теперь лейбористы - считают, что деньги должны пойти исключительно украинской стороне. В марте сообщалось, что кабмин Соединенного Королевства рассматривает возможность обращения в суд против Абрамовича, если он не переведет средства на Украину. Впоследствии эта позиция неоднократно подтверждалась представителями британского правительства.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.