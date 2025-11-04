Хуснуллин и Пасечник подписали программу по развитию дорожной сети ЛНР

В ходе совещания также рассмотрели вопросы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в республике

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подписали программу по развитию дорожной сети республики до 2030 года, там прописаны сроки и объемы финансирования дорожных работ. Об этом сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

"С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным подписали программу по развитию дорожной сети республики до 2030 года. В ней детально прописаны сроки и объемы финансирования работ по всем видам дорог. Она позволяет нам видеть то, как будет развиваться в целом транспортный каркас региона", - написал он.

Пасечник добавил, что в ходе межведомственного рабочего совещания с Хуснуллиным рассмотрели выполнение программы социально-экономического развития ЛНР.

"Приятно было услышать от Марата Шакирзяновича положительную оценку нашей работы - Луганская Народная Республика сегодня не только лидер среди воссоединенных регионов по реализации программы, но и показывает стабильные результаты в целом по России. Особо он отметил работу по приведению в нормативное состояние дорог. Благодаря большому объему финансирования нам действительно в этом году удалось многое сделать: приведено в порядок более 850 км автомобильных дорог, отремонтировано 6 дорожных мостов и путепроводов. Останавливаться не будем", - подчеркнул глава республики.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. "Наметили конкретные планы по дальнейшему строительству жилья, восстановлению школ и медучреждений. Благодарю Марата Шакирзяновича и его команду, правительство страны за поддержку и практическую помощь в восстановлении нашей республики", - поблагодарил Пасечник.