Air Arabia запустила прямые рейсы между Рас-эль-Хаймой и Казанью

Первый рейс состоялся 4 ноября

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Базирующийся в Шардже эмиратский лоукостер Air Arabia запустил прямые регулярные рейсы между Рас-эль-Хаймой и Казанью. Первый рейс состоялся 4 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Запуск нового направления между Рас-эль-Хаймой и Казанью укрепляет присутствие Air Arabia на российском рынке. Этот маршрут отражает нашу приверженность предоставлению доступных и надежных перелетов, а также поддерживает развитие Рас-эль-Хаймы как важного центра туризма и торговли", - заявил генеральный директор Air Arabia Адель аль-Али.

Рас-эль-Хайма - одно из самых популярных в ОАЭ туристических направлений. Эмират расположен в северной части страны на побережье Персидского залива. Air Arabia будет выполнять рейсы между Рас-эль-Хаймой и Казанью еженедельно. Новое направление дополнило маршруты бюджетной авиакомпании из Рас-эль-Хаймы в Москву и Екатеринбург.