В Шанхае открывается восьмая Международная выставка импортных товаров

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. 8-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) начинает работу в китайском мегаполисе Шанхае. В ней примут участие экспоненты из более чем 100 стран, включая Россию.

CIIE - крупнейшая выставка в Китае, посвященная импорту. Мероприятие пройдет 5-10 ноября в Национальном выставочном и конференц-центре. Общая площадь выставки превысит 430 тыс. квадратных метров. В этом году свыше 4 тыс. участников представят здесь свою высококачественную продукцию. В частности, на экспо развернется организованный Российским экспортным центром стенд производителей пищевых продуктов, косметики и других товаров из РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии выставки сказала, что CIIE предоставит российским предпринимателям новые возможности для демонстрации своих достижений, расширения деловых связей с Китаем, поиска надежных партнеров и выхода на международный рынок. По ее словам, российская продукция пользуется неизменным спросом на китайском рынке, в частности продукция российского агропромышленного комплекса, промышленные и IT-разработки и высокотехнологичное оборудование из России.

На церемонии открытия CIIE выступит с речью премьер Госсовета КНР Ли Цян. Также выставку посетит ряд высокопоставленных зарубежных гостей, в частности премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава правительства Сербии Джуро Мацут и председатель Государственного совета Словении Марко Лотрич.

Представительство стран глобального Юга на экспо в этом году будет значительно расширено. Предприятия из 123 стран - партнеров китайской инициативы "Один пояс - один путь" подтвердили свое участие в выставке, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

В рамках выставки пройдет Международный экономический форум "Хунцяо" с участием ведущих экономистов из КНР и других стран. На форуме будут опубликованы всемирный отчет об открытости за 2025 год и всемирный индекс открытости.

О значении выставки

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.