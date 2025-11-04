На сети РЖД находятся около 1,4 млн порожних вагонов

Из них 227 тыс. не задействованы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. На сети "Российских железных дорог" (РЖД) на данный момент находятся порядка 1,4 млн порожних вагонов, из них 227 тыс. не задействованы в перевозках. Об этом сообщила журналистам замглавы компании Ирина Магнушевская.

"Общее количество [вагонов] сейчас на сети порядка 1,4 млн. <…> 227 тыс. на путях общего пользования не задействованы в перевозочном процессе с начала года", - сказала она.

По словам Магнушевской, с начала осени на сеть стало поступать меньше вагонов, чем списывается. "В принципе снижение по поступлению в целом вагонного парка есть", - добавила она.

"Мы не боремся [с вагонным парком], мы пытаемся эту работу организовать. Коллеги этим занимаются, заключаются договоры с операторами. И положительная динамика как раз и обусловлена этой работой", - отметила Магнушевская.

О ситуации с вагонами

К концу июля 2025 года профицит вагонного парка на сети РЖД составлял около 400 тыс. вагонов, тогда как в начале года лишних вагонов насчитывалось 293 тыс.

Ранее сообщалось, что общий парк вагонов на сети РЖД достиг рекордного количества, что является избыточным для объема грузов, предъявляемых для перевозки. Излишний парк, который находится на путях общего пользования, оказывает негативное влияние на перевозку. В РЖД для обеспечения устойчивости эксплуатационной работы принимают ситуативные меры по регулировке вагонного парка.