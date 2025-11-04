РЖД снизили прогноз по контейнерным перевозкам на сети до 7,5 млн TEU

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Перевозки контейнеров по сети "Российский железных дорог" (РЖД) могут снизиться по итогам 2025 года на 5% в годовом выражении и составить 7,5 млн TEU (20-футовый эквивалент) вместо изначально планируемых 8 млн TEU. Об этом сообщила журналистам замглавы холдинга Ирина Магнушевская.

"Мы ждали, что он (объем контейнерных перевозок - прим. ТАСС) прирастет до 8 миллионов TEU, при этом по итогам девяти месяцев мы видим, что это со снижением, и по итогу года мы надеемся выйти на цифру 7,5 миллионов TEU, что в общей сумме это будет тоже со снижением до 5%", - сказала она.

Что касается показателей в 2026 году, то РЖД прогнозируют небольшие плюсовые значения в перевозках контейнеров, но в то же время допускают, что потребность в таких перевозках будет более значительной.