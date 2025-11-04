РЖД ожидают принятия в 2026 году законопроекта о механизме "вези или плати"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает, что в 2026 году будет принят законопроект, закрепляющий на законодательном уровне механизм "вези или плати" (take or pay). Об этом журналистам сообщила замглавы РЖД Ирина Магнушевская.

"Мы ожидаем, да", - сказала она, отвечая на вопрос, ожидают ли РЖД принятия законопроекта в 2026 году.

По ее словам, у холдинга есть полное понимание и поддержка этой инициативы. "Мы также общаемся с крупными грузоотправителями, которые на наших рабочих встречах говорят о том, что поддерживают данный закон и готовы по нему работать. Нам нужно, чтобы это теперь нашло отражение на законодательном уровне", - отметила Магнушевская.

Ранее замглавы РЖД Михаил Глазков заявлял, что холдинг неоднократно выходил с предложениями по использованию схемы "вези или плати", где предполагается взаимная ответственность перевозчика и клиента.