РЖД видят улучшение ситуации с непредъявлением грузов

Основными непредъявителями являются угольные компании, сообщила замглавы холдинга Ирина Магнушевская

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) отмечает улучшение ситуации с непредъявлением грузов в сентябре - октябре, сообщила журналистам замглавы компании Ирина Магнушевская.

"Улучшения есть в целом по сентябрю-октябрю к уровню 2024 года. Я думаю, что это связано в том числе с тем, что этот вопрос много обсуждался. Мы на всех уровнях объясняли, как это влияет на пропускную и провозную способность", - сказала она.

Так, в сентябре 2025 года не было предъявлено по согласованным заявкам на перевозку свыше 16 млн т грузов, что на 18% меньше, чем годом ранее.

По ее словам, основными непредъявителями являются угольные компании, но из-за большого объема грузов. Тем не менее, Магнушевская отметила, что у коллег есть положительная динамика, Минэнерго с начала сентября "вплотную занимается этим вопросом".

В целом РЖД ожидают позитивную динамику в предъявлении грузов до конца года. "Мы со своей стороны сейчас, в том числе по отправке зерна, черных металлов с портами и Новороссийска, и Дальнего Востока провели большую работу. Мы сейчас раньше согласовываем заявки, для них более понятна ситуация теперь, и это повлияло, в том числе, на дополнительное предъявление груза и на снижение инфлированных заявок ", - рассказала Магнушевская.

В июле в РЖД отмечали обострение проблемы непредъявления согласованных к перевозке объемов грузов. Так, за май-июль потери в погрузке по этой причине составили до 15%.