РЖД сохраняют прогноз по снижению погрузки на 6% в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет прогноз по снижению погрузки на сети на 6% по итогам 2025 года, сообщила журналистам замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская.

"Я думаю, что эта тенденция - минус 6% по году - сохранится. И, в принципе, мы ноябрь закладываем также в рамках финплана, который был утвержден у нас в августе 2025 года. Мы ориентируемся на цифру 3 млн 111,8 тыс. тонн в сутки. И надеемся, что этот показатель будет выполнен. И ноябрь, и декабрь будем работать в рамках утвержденного финплана", - сказала она.

Что касается прогноза по погрузке на 2026 год, РЖД ожидают увеличения показателя на 0,6% к планируемому уровню 2025 года, уточнила замглавы холдинга.

Погрузка на сети РЖД в 2024 году составила 1,181 млрд тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом.

За январь - октябрь 2025 года погрузка снизилась на 6% - до 927,1 млн тонн.