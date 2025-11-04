МИД РФ: в ЕС почувствуют ответ на возможную конфискацию российских активов

Отказ соблюдать права собственности России приведет к коллапсу доверия к финансовому сектору ЕС и оттоку его капиталов, отметил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного реагирования на возможную конфискацию ее активов, в ЕС "почувствуют ответ" Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Известиям".

"Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют", - сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что те, кто инициировал и участвовал в экспроприационных мерах, гарантированно ощутят последствия. Он отметил, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к коллапсу доверия к финансовому сектору ЕС, которое формировалось на протяжении десятков лет, а также к масштабному оттоку капиталов. Дипломат добавил, что весь мир понимает, к чему приведут действия Евросоюза. Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что Москва советует странам - членам объединения "не идти на поводу у безответственных еврочиновников и завзятых русофобов", которые, по сути, хотят выяснить, "вдруг русские в ответ ничего делать не станут", а весь мир не сделает выводов относительно надежности европейской "финансовой гавани".