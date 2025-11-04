РФ указала в ООН на деструктивность некоторых транснациональных IT-корпораций

Такие компании произвольно устанавливают свои правила модерации и применяют "теневые баны", тем самым создавая риски фрагментации цифрового пространства, считает пресс-секретарь постпреда России при всемирной организации Евгений Успенский

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Транснациональные IT-корпорации ведут деструктивную деятельность, произвольно устанавливая собственные правила модерации и применяя "теневые баны", что создает риски фрагментации цифрового пространства. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский на заседании Четвертого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Вопросы, касающиеся информации".

"Отмечаем также деструктивную деятельность ряда транснациональных IT-корпораций, обладающих фактически монопольным доступом к глобальной аудитории. Частные платформы, выступая посредниками распространения информации, зачастую устанавливают правила, не согласованные на межгосударственном уровне, произвольно изменяют стандарты модерации и практику применения санкций к официальным аккаунтам (т. н. "теневые баны"). Такая концентрация полномочий при недостаточной транспарентности и ответственности создает риски еще большей фрагментации цифрового пространства, подрывает базовые права и свободы аудитории. Необходим системный и коллективный ответ на эти вызовы", - сказал он.

"Российская Федерация последовательно выступает за укрепление роли государств-членов в формировании правил в информационной сфере, прозрачное регулирование цифрового пространства. Ключевой ориентир - формирование универсальных международно-правовых основ деятельности интернет-посредников на базе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - добавил Успенский.