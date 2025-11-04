Forbes: "Газпром" возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний - инвесторов РФ

По оценке журнала, сумма инвестиций компании за 2024 год составила 2 трлн 357,8 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Журнал Forbes представил рейтинг 100 крупнейших компаний - инвесторов России. Первое место занял холдинг "Газпром", сообщает издание.

По оценке Forbes, сумма инвестиций компании за 2024 год составила 2 трлн 357,8 млрд рублей, за 2023 год - 2 трлн 527,6 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занимает "Роснефть", чьи инвестиции за 2024 год Forbes оценил в 1 трлн 442 млрд рублей, за 2023 год - 1 трлн 297 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) с суммой инвестиций в 2024 году 1 трлн 420,4 млрд рублей, в 2023 году - 1 трлн 259,7 млрд рублей.

В рейтинг издания также вошли "Атомэнергопром" (874,2 млрд рублей в 2024 году, 758,1 млрд рублей в 2023 году), "Лукойл" (850,1 млрд рублей в 2024 году, 789,8 млрд рублей в 2023 году), "Россети" (557,8 млрд рублей в 2024 году, 468,9 млрд рублей в 2023 году), "Транснефть" (351,7 млрд рублей в 2024 году, 271,7 млрд рублей в 2023 году), "Сургутнефтегаз" (342,6 млрд рублей в 2024 году, 320,8 млрд рублей в 2023 году), Московский метрополитен (335,4 млрд рублей в 2024 году, 364,2 млрд рублей в 2023 году), "Сибур холдинг" (324,5 млрд рублей в 2024 году, 205,1 млрд рублей в 2023 году), и другие.

О рейтинге

Как пояснили в журнале, в список включены зарегистрированные в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 50% и более акций и/или их бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. "Участниками рейтинга также являются ассоциированные компании и совместные предприятия, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их и не консолидируют в своей отчетности", - добавили в журнале.

В этот рейтинг не были включены инвестиционные фонды и холдинги, а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами, добавили в Forbes.

Кроме того, компании, приведенные в рейтинге, ранжированы по объему инвестиций за 2024 год, по отчетам о движении денежных средств. "В сумму инвестиций включены приобретение основных средств и нематериальных активов и тому подобные расходы, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов", - уточнили в журнале.

Сумма инвестиций указана в рублях, капитальные вложениях в других валютах пересчитаны в рубли по среднему курсу за соответствующие временные периоды 2024 финансового года, а в качестве источников данных рассматривались только раскрытая компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. "Приоритетом пользовались данные консолидированной отчетности по МСФО. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по РСБУ", - отмечается в сообщении.