В Gunvor заявили о риске потери рабочих при блокировании сделки с "Лукойлом"

Гендиректор компании Торбьерн Тернквист отметил, что масштаб сделки требует работы с регулятором

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Европейские страны столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением топливных поставок в том случае, если сделка о приобретении международной нефтетрейдинговой компанией Gunvor зарубежных активов "Лукойла" сорвется. Об этом заявил генеральный директор Gunvor Торбьерн Тернквист.

Читайте также

Лукавая комбинация: "Лукойл" нашел идеального покупателя для своих активов за рубежом

"Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Ее невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - сказал он в интервью британской газете Financial Times. Тернквист указал, что Gunvor ведет переговоры с США о продлении лицензии на транзакции с "Лукойлом", поскольку нынешняя истекает 21 ноября.

В октябре Великобритания и США включили "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. 30 октября "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.