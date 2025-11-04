"Известия": для магазинов хотят ввести единую меру измерения веса товаров

Покупателей вводят в заблуждение, когда у одного и того же товара разных производителей указана разная единица измерения, считает председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров, в граммах или килограммах, для торговых сетей и магазинов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на соответствующие документы.

"Наших покупателей регулярно вводят в заблуждение. Например, торговля устраивает распродажу, а потом оказывается, что на товары просто завысили стоимость, а затем вернулись к первоначальной. Или на товаре указана одна цена, а на кассе пробивается совсем другая. Когда это выясняется, продавцы объясняют, что не успели переписать ценники", - пояснил "Известиям" депутат.

По словам Нилова, покупателей вводят в заблуждение, если у одного и того же товара разных производителей указана разная единица измерения. Например, цена за упаковку у одного и за 100 г у другого. Добавление надписи "шок-цена" усиливает иллюзию большой скидки, отметил депутат. "А человек только у кассы обращает внимание, что упаковка сыра стоит не 120 рублей, а 360 за 300 г. Поэтому предлагаем, чтобы на ценнике была указана полная стоимость пачки", - добавил он изданию.

Такая практика торговых сетей приводит к неудобствам для покупателей при сравнении цен, затрудняет выбор наиболее выгодного предложения и, как следствие, может приводить к необоснованным тратам, сказано в документах. В них также отмечается, что для повышения прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей целесообразно установить единый, универсальный формат указания стоимости весовых товаров во всех торговых объектах - выражать ее в килограммах или граммах.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сообщили, что обращение депутата поступило и находится в проработке.