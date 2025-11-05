Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 473 тыс. трейдеров

Торговые позиции были закрыты на сумму $2,03 млрд, следует из данных Coinglass

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции 473,5 тыс. трейдеров на сумму $2,03 млрд, свидетельствуют данные площадки Coinglass.

Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на вторую по капитализации криптовалюту Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) ($656,89 млн). Порядка $1,63 млрд ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $400,61 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре BTC-USDT стоимостью $47,87 млн.

По данным Binance на 02:35 мск, стоимость биткойна снижалась на 5,11%, до $101,191 тыс. В это же время цена Ethereum снижалась на 8,98%, до $3,277 тыс.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,36 трлн. Из них $2,016 трлн (60,1%) приходится на биткойн, $395,312 млрд (11,8%) - на Ethereum.

Ликвидация криптовалюты - принудительное закрытие торговой позиции биржей при использовании кредитного плеча (механизма, позволяющего трейдеру управлять позицией, используя заемные средства от биржи или брокера) из-за недостатка средств для поддержания сделки. Она происходит, когда убытки по открытой позиции превышают размер начальной сделки, чтобы защитить трейдера от долгов и биржу - от рисков.