Грузия выразила готовность увеличить транспортные потоки между КНР и Европой

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также отметил положительную динамику в сфере грузоперевозок между Китаем и Грузией

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Грузия выражает готовность к сотрудничеству с КНР в увеличении транспортных потоков между Китаем и Европой. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия 8-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

"Грузия подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в целях увеличения транспортных потоков между Китаем и Европой", - сказал Кобахидзе. Он отметил положительную динамику в сфере грузоперевозок между странами: в период с января по август 2025 года количество контейнеров, перевезенных между Китаем и Грузией, выросло на 71%, достигнув 12 тыс. единиц. Кроме того, объем перевезенных грузов в 2024 году в 15 раз превысил показатель 2023 года, добавил он.

По его словам, за первые 9 месяцев 2025 года товарооборот между Китаем и Грузией достиг $1,65 млрд США, продемонстрировав рост на 15%.

"Если Грузия продолжит играть все более важную роль стратегического проводника между Европой и Азией, наше сотрудничество продолжит приносить ощутимые результаты в сфере торговли, инфраструктуры и инвестиций, создавая новые возможности и укрепляя нашу экономическую устойчивость", - сказал Кобахидзе.

CIIE - крупнейшая выставка в Китае, посвященная импорту. Мероприятие проходит 5-10 ноября в Национальном выставочном и конференц-центре. В этом году свыше 4 тыс. участников представят здесь свою высококачественную продукцию. В частности, на экспо представлен организованный Российским экспортным центром стенд производителей пищевых продуктов, косметики и других товаров из РФ.