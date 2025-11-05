КНР отменит дополнительные пошлины на ряд товаров из США с 10 ноября

Это будет сделано "для реализации консенсуса, достигнутого на китайско-американских торгово-экономических консультациях", говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай с 10 ноября отменит дополнительные пошлины на часть товаров из США. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

"Для реализации консенсуса, достигнутого на китайско-американских торгово-экономических консультациях, <...> с 13:01 (08:01 мск) 10 ноября 2025 года прекращается реализация мер по взиманию дополнительных пошлин, предусмотренных объявлением Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР", - говорится в заявлении ведомства.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.