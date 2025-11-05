Посол РФ: закупки российского сырья Индией составляет 1,75 млн баррелей в сутки

Эта цифра "скакала и раньше", и сейчас меняется, отметил Денис Алипов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Закупки российского сырья со стороны Индии по статистике за последнее время находится на одном и том же уровне - около 1,75 млн баррелей в сутки. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Если смотреть по статистике за октябрь, Индия продолжает покупать значительные объемы российского сырья. Примерно на том же уровне, что и в последнее время, - около 1,75 млн баррелей в сутки", - сказал он.

"Эта цифра, она скакала и раньше, она и сейчас скачет - в какие-то месяцы больше, в какие-то меньше - в среднем примерно на таком уровне", - добавил посол.