Делегация РФ во главе с Патрушевым встретилась с портовой компанией Индонезии

Российские предприятия уже "обозначают серьезную заинтересованность не только в укреплении двусторонней логистики, но и в использовании индонезийской портовой и в целом транспортной инфраструктуры для транзитных перевозок", подчеркнул помощник президента РФ

СУРАБАЯ /Индонезия/, 5 ноября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с помощником президента Российской Федерации, председателем Морской коллегии России Николаем Патрушевым провела встречу с руководством государственной портовой компанией Индонезии Pelindo. Встреча прошла в индонезийском городе Сурабая, одном из крупнейших портовых центров Индонезии.

Помимо руководства компании Pelindo, с индонезийской стороны участие приняли представители координирующего министерства инфраструктуры и регионального развития. Российская делегация была представлена такими компаниями, как транспортная группа Fesco, группа компаний "Дело", а также судоходная компания "Совкомфлот".

"Мы с большим интересом посещаем порт Танджунг Перак, который является одним из крупнейших в Индонезии. Танджунг Перак и другие индонезийские порты представляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества в сфере морской логистики. На наших межведомственных консультациях в Джакарте мы предметно обсудим возможности для развития совместной работы в этой сфере. Конечно, мы затронем и вопросы совместной работы в области науки и образования", - отметил Патрушев в рамках встречи.

Помощник президента РФ добавил, что российские компании уже "обозначают серьезную заинтересованность не только в укреплении двусторонней логистики, но и в использовании индонезийской портовой и в целом транспортной инфраструктуры для транзитных перевозок". "Реализация этих инициатив существенно усилит возможности Москвы и Джакарты в области внешнеэкономической деятельности", - подытожил Патрушев.

В свою очередь, генеральный директор Pelindo Ариф Сухартоно выразил надежду, что "богатый российский опыт в области морских исследований и инфраструктурного строительства" будет применен в Индонезии. "Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет одним из первых шагов в развитии практического сотрудничества между нашими странами в рамках стратегического партнерства России и Индонезии", - отметил генеральный директор Pelindo.

По итогам встречи стороны обменялись символическими подарками.