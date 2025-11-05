В России займутся повышением качества рыбопродукции на прилавках

Сотрудничество с ВАРПЭ позволит объединить экспертный и промышленный потенциал для того, чтобы россияне имели доступ к безопасной и доступной рыбной продукции отечественного производства, отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение россиян качественными продуктами из рыбы отечественного производства и развитие внутреннего рынка рыбопродукции, сообщили в ассоциации.

"Соглашение призвано укрепить уже существующие партнерские отношения между Роспотребнадзором и ведущим рыбопромышленным объединением России и открыть новые возможности для укрепления здоровья нации и повышения потребления рыбы", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводятся в сообщении, сотрудничество Роспотребнадзора и ВАРПЭ позволит объединить экспертный и промышленный потенциал для того, чтобы россияне имели доступ к качественной, безопасной и доступной рыбной продукции отечественного производства. "В рамках соглашения также будут совершенствоваться современные цифровые инструменты контроля", - подчеркнула она.

"Обеспечение качества рыбной продукции, поступающей на прилавки, на всех этапах цепочки поставок, развитие ассортимента, совершенствование рационов питания в школах, детских садах и других госучреждениях, усиление контроля за прослеживаемостью товаров, просветительская работа с потребителями - все это важные направления работы по повышению потребления рыбы в стране. Наше сотрудничество призвано объединить опыт и компетенции экспертного и бизнес-сообщества и Роспотребнадзора для активизации этих направлений", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он подчеркнул, что безопасность и качество рыбной продукции, поставляемой на внутренний рынок, всегда было и остается абсолютным приоритетом рыбаков.

Как сообщили в ассоциации, Россия входит в топ-5 рыболовных держав мира. Отечественные рыбаки ежегодно добывают порядка 4,8-5 млн тонн водных биоресурсов, в результате чего обеспеченность рыбой в стране превышает нормы, установленные Доктриной продовольственной безопасности.