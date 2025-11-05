"Эндофарм" начнет производство ветеринарных препаратов в форме глазных капель

Компания получила новый сертификат GMP

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Эндофарм" получила новый сертификат GMP на производство ветеринарных препаратов, это позволит предприятию выпускать офтальмологические препараты для животных в форме глазных капель, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ФГУП "Эндофарм" продлил действие заключения о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (ЕАЭС)№ GMP-201/25. Получение нового сертификата позволит расширить ветеринарную линейку предприятия новым видом продукции - офтальмологическими препаратами в форме глазных капель", - говорится в сообщении.

"Эндофарм" выпускает лекарственные средства для животных в трех формах - флаконах, ампулах и лиофилизатах.

В ноябре 2025 года предприятие совместно с компанией "Эндокринные технологии" приступит к выпуску гормонального препарата в форме лиофилизата "Гонахорил-вет" для стимуляции оплодотворения и сохранения продуктивного долголетия племенных животных. До конца года планируется производство первой партии раствора для инъекций "Нефопам-вет", применяемого для купирования болевого синдрома, рассказали в компании.

Развитие ветеринарного направления "Эндофарм" начал в 2021 году. Сегодня ассортиментный портфель насчитывает 10 ветеринарных лекарств, применяемых для профилактики тромбозов, устранения судорог и спазмов, предотвращения и лечения тошноты, рвоты, аллергических реакций, повышения фертильности животных, а также для седации при проведении хирургических вмешательств и купирования болевого синдрома. Вся продукция является импортозамещающей.